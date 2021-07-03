В Жанаозене после пыльной бури прошёл ливень

Необычное природное явление запечатлели жители Жанаозена сегодня, 3 июля.Сначала город накрыла пыльная буря, после чего прошел ливневый дождь.Как сообщили в региональном филиале РГП «Казгидромет», около 16:00 скорость ветра с порывами усилилась до 20 м/с. Видимость ухудшилась ниже 1000 метров.- Наблюдались атмосферные явления, такие как дым, мгла и пыль. Прошел ливневый дождь с грозой, - добавили синоптики.