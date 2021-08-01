Лошадиное «нашествие»: Животные объедают листву деревьев в Актау

- Почему они находятся в городском парке и обгладывают зелёные насаждения? У них же у всех есть клеймо, может кто-нибудь определит хозяина, - возмутилась она.

Лошадей сняла на видео сегодня, 1 августа, в парке «Акбота» местная жительница Оксана. По её словам, животные поедают кусты и деревья.Лошадей также запечатлели сегодня в 8 микрорайоне, за домом №14.Несколько лошадей запечатлел местный житель в 6 микрорайоне, у дома №21.Одна из местных жительниц сняла на видео животных на набережной 1А микрорайона.Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.