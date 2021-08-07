Волчицу засняли на берегу Каспия в Мангистау

Кадр видео
Самку красного волка, по словам Мейрамбека Аралбайулы, он снял вчера, 6 августа, на набережной в районе Форт-Шевченко.
По кадрам видно, что волчица увидела летающий дрон и испуганно отбежала от него. Мейрамбек Аралбайулы остановил съемку, чтобы не тревожить трапезу хищницы.
Напомним, в конце 2018 года, возможно, красный волк напал на троих жителей посёлка Аташ Тупкараганского района в Мангистауской области.
Красный волк - вид, практически исчезнувший на территории Казахстана. Внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП).
- Из-за аномальной засухи они вынуждены питаться рыбой, которую выбросило на берег, - отметил автор видео.
По кадрам видно, что волчица увидела летающий дрон и испуганно отбежала от него. Мейрамбек Аралбайулы остановил съемку, чтобы не тревожить трапезу хищницы.
Напомним, в конце 2018 года, возможно, красный волк напал на троих жителей посёлка Аташ Тупкараганского района в Мангистауской области.
Красный волк - вид, практически исчезнувший на территории Казахстана. Внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП).