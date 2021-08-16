Домашний скот атакуют клещи! Видео рассылают жители Мангистау

Кадр видео
На кадрах видео насекомые атакуют домашний скот.
Про информации пользователей сети, видео снято, возможно, в Мангистау.
Про информации пользователей сети, видео снято, возможно, в Мангистау.
|
Понедельник, 16 Августа
+27...+26
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
Оставьте свой комментарий первым.