Выбросы с «КазАзот»: Технолог завода ответил на жалобы жителей Актау

Фото из архива Lada.kz
По мнению горожан, предприятие таким образом избавляется от вредных отходов и делает это преимущественно в ночное время, чтобы избежать лишних свидетелей.
Как отвечает Фархат Салаватов, по технологической схеме в процессе производства аммиачной селитры применяется азотная кислота концентрата 48 процентов. Другие 52 процента в азотной кислоте составляет вода.
Люди опасаются, что эти испарения вредны для человека и окружающей среды.
На это технолог АО «КазАзот» заявил, что этот соковый пар не имеет абсолютно никакой опасности ни для человека, ни для окружающей среды. Пар, который получается при кипячении воды в бытовых условиях – тот же самый пар, что получается при производстве аммиачной селитры.
Население города считает, что именно АО «КазАзот» виноват в превышении допустимых норм вредных веществ в воздушном пространстве, фиксируемых в последнее время датчиками индекса качества воздуха.
По словам Фархата Салаватова, город расположен в сложной экологической ситуации, где постоянная смена климата. Направление ветра постоянно меняется, в один день климат очень сухой, в другой – сильная влажность. Пример того, что производственные выбросы завода безвредны – сад на территории предприятия. Здесь большое количество зелёных насаждений, ночью можно даже встретить животных. Взять в пример сам город – там всё высохло уже.
«Лисий хвост» волнует жителей Актау уже несколько лет. Они хотят знать его состав, и представляет ли он опасность для населения.
В последнее время, в частности, в августе этого года, население Актау жалуется на превышение допустимого уровня сероводорода, двуокиси азота и взвешенных частиц в воздухе.
Как отвечает Фархат Салаватов, по технологической схеме в процессе производства аммиачной селитры применяется азотная кислота концентрата 48 процентов. Другие 52 процента в азотной кислоте составляет вода.
- Продукт, который вырабатывается при помощи азотной кислоты – аммиачная селитра – должна иметь влажность 0,3 процента. 99,7 процента - состав сухой аммиачной селитры. Влага, остающаяся в азотной кислоте при реакции аммиака и азотной кислоты, постоянно сбрасывается в атмосферу в виде сокового пара. Также он может частично конденсироваться и использоваться на производственные технологические нужды. К слову, жалобы жителей города о том, что завод сбрасывает пар преимущественно по ночам, дабы не вызвать подозрений, безосновательны: соковый пар сбрасывается в атмосферу ежеминутно, - говорит Фархат Салаватов.
Люди опасаются, что эти испарения вредны для человека и окружающей среды.
На это технолог АО «КазАзот» заявил, что этот соковый пар не имеет абсолютно никакой опасности ни для человека, ни для окружающей среды. Пар, который получается при кипячении воды в бытовых условиях – тот же самый пар, что получается при производстве аммиачной селитры.
Население города считает, что именно АО «КазАзот» виноват в превышении допустимых норм вредных веществ в воздушном пространстве, фиксируемых в последнее время датчиками индекса качества воздуха.
По словам Фархата Салаватова, город расположен в сложной экологической ситуации, где постоянная смена климата. Направление ветра постоянно меняется, в один день климат очень сухой, в другой – сильная влажность. Пример того, что производственные выбросы завода безвредны – сад на территории предприятия. Здесь большое количество зелёных насаждений, ночью можно даже встретить животных. Взять в пример сам город – там всё высохло уже.
«Лисий хвост» волнует жителей Актау уже несколько лет. Они хотят знать его состав, и представляет ли он опасность для населения.
- «Лисий хвост» состоит из двуокиси азота – жёлтого дыма, который иногда появляется. Он является обязательным атрибутом подобного предприятия, как наше. Я работал на различных предприятиях, и наш завод является одним из лучших по состоянию «лисьего хвоста» - его практически не видно. На всех других заводах он может быть ярко выражен, приобретая иногда оранжевый цвет. По поводу вреда – для того, чтобы исключить воздействие на окружающую среду, были специально проведены аэродинамические расчнеты, и труба, из который идёт выброс, была выведена на 100-метровую отметку. Это позволяет рассеять выбросы в атмосфере. Уровень выбросов в десятки раз ниже, чем предельно допустимая концентрация выбросов на нашем предприятии. Технологический процесс идёт 330 дней в году без остановки – выбросы происходят постоянно. Они регламентируются, по ним ведётся постоянный аналитический контроль. К слову, по нормативам окрас трубы, из которой происходит выброс двуокиси азота, должен иметь слегка желтоватый оттенок. Мы же довели производственный процесс до такого уровня, что наша труба практически белого цвета, - рассказал технолог АО «КазАзот».
В последнее время, в частности, в августе этого года, население Актау жалуется на превышение допустимого уровня сероводорода, двуокиси азота и взвешенных частиц в воздухе.
- Завод был построен на достаточно большом расстоянии от жилых массивов города Актау. При той высоте трубы, которая была указана выше, происходит практически полное рассеивание выбросов в атмосфере, что гарантирует безопасность для жителей населённых пунктов и окружающей среды. По нашей технологии, сероводород в производстве аммиачной селитры не используется. Мы работаем только с природным газом, который на газоперерабатывающих станциях очищается от серы. К нам на предприятие газ поступает практически полностью очищенный от серы. Как только к нам поступит газ с примесью серы, наш завод моментально остановится, так как предприятие не приспособлено для работы с этим химическим элементом. На заводе также отсутствуют выбросы взвешенных частиц, у нас есть только регламентируемые газовые сбросы. По поводу выбросов с завода двуокиси азота: в составе воздуха присутствуют кислород и азот, которые при температуре в 600°С начинают вступать в реакцию друг с другом. Двуокись азота образуется в любых цехах, где имеется котельная, установки сжигания природного газа и тому подобное, которых в нашем городе предостаточно, - объяснил Фархат Салаватов.