Выбросы с «КазАзот»: Технолог завода ответил на жалобы жителей Актау

- Продукт, который вырабатывается при помощи азотной кислоты – аммиачная селитра – должна иметь влажность 0,3 процента. 99,7 процента - состав сухой аммиачной селитры. Влага, остающаяся в азотной кислоте при реакции аммиака и азотной кислоты, постоянно сбрасывается в атмосферу в виде сокового пара. Также он может частично конденсироваться и использоваться на производственные технологические нужды. К слову, жалобы жителей города о том, что завод сбрасывает пар преимущественно по ночам, дабы не вызвать подозрений, безосновательны: соковый пар сбрасывается в атмосферу ежеминутно, - говорит Фархат Салаватов.

- «Лисий хвост» состоит из двуокиси азота – жёлтого дыма, который иногда появляется. Он является обязательным атрибутом подобного предприятия, как наше. Я работал на различных предприятиях, и наш завод является одним из лучших по состоянию «лисьего хвоста» - его практически не видно. На всех других заводах он может быть ярко выражен, приобретая иногда оранжевый цвет. По поводу вреда – для того, чтобы исключить воздействие на окружающую среду, были специально проведены аэродинамические расчнеты, и труба, из который идёт выброс, была выведена на 100-метровую отметку. Это позволяет рассеять выбросы в атмосфере. Уровень выбросов в десятки раз ниже, чем предельно допустимая концентрация выбросов на нашем предприятии. Технологический процесс идёт 330 дней в году без остановки – выбросы происходят постоянно. Они регламентируются, по ним ведётся постоянный аналитический контроль. К слову, по нормативам окрас трубы, из которой происходит выброс двуокиси азота, должен иметь слегка желтоватый оттенок. Мы же довели производственный процесс до такого уровня, что наша труба практически белого цвета, - рассказал технолог АО «КазАзот».

- Завод был построен на достаточно большом расстоянии от жилых массивов города Актау. При той высоте трубы, которая была указана выше, происходит практически полное рассеивание выбросов в атмосфере, что гарантирует безопасность для жителей населённых пунктов и окружающей среды. По нашей технологии, сероводород в производстве аммиачной селитры не используется. Мы работаем только с природным газом, который на газоперерабатывающих станциях очищается от серы. К нам на предприятие газ поступает практически полностью очищенный от серы. Как только к нам поступит газ с примесью серы, наш завод моментально остановится, так как предприятие не приспособлено для работы с этим химическим элементом. На заводе также отсутствуют выбросы взвешенных частиц, у нас есть только регламентируемые газовые сбросы. По поводу выбросов с завода двуокиси азота: в составе воздуха присутствуют кислород и азот, которые при температуре в 600°С начинают вступать в реакцию друг с другом. Двуокись азота образуется в любых цехах, где имеется котельная, установки сжигания природного газа и тому подобное, которых в нашем городе предостаточно, - объяснил Фархат Салаватов.

По мнению горожан, предприятие таким образом избавляется от вредных отходов и делает это преимущественно в ночное время, чтобы избежать лишних свидетелей.Как отвечает Фархат Салаватов, по технологической схеме в процессе производства аммиачной селитры применяется азотная кислота концентрата 48 процентов. Другие 52 процента в азотной кислоте составляет вода.На это технолог АО «КазАзот» заявил, что этот соковый пар не имеет абсолютно никакой опасности ни для человека, ни для окружающей среды. Пар, который получается при кипячении воды в бытовых условиях – тот же самый пар, что получается при производстве аммиачной селитры.По словам Фархата Салаватова, город расположен в сложной экологической ситуации, где постоянная смена климата. Направление ветра постоянно меняется, в один день климат очень сухой, в другой – сильная влажность. Пример того, что производственные выбросы завода безвредны – сад на территории предприятия. Здесь большое количество зелёных насаждений, ночью можно даже встретить животных. Взять в пример сам город – там всё высохло уже.