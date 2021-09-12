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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:43

Просмотров: 653

Парк «Акбота» в Актау пообещали привести в порядок

На сломанные скамейки, плитку и малые архитектурные формы в парке «Акбота» жалуются горожане. Исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота» Мурат Копенов пообещал благоустроить парк.

Фото пользователя Lada.kz
По словам Мурата Копенова, парк находится на балансе ГКП «Акбота», но не полностью.

Парк «Акбота» в Актау пообещали привести в порядок


Аттракционы, бассейны принадлежат предпринимателям, с которыми был заключён меморандум о сотрудничестве с акиматом.

Арендодатели машинок и велосипедов работают на договорной основе и к ГКП «Акбота» также не относятся. ГКП «Акбота», в основном, занимается озеленительными работами на территории парка. Кроме этого, вывозит мусор, подаёт электричество и воду.

- В 2018-2020 годах данная функция была передана в частные руки. Парк обслуживался в неполном объёме: полив и уход за зелёными насаждениями проводился некачественно. Из-за этого некоторые деревья высохли и погибли, - отметил исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота».


Восстанавливать скамейки, брусчатку и приводить парк в порядок работники ГКП «Акбота» начали в эти выходные.

Парк «Акбота» в Актау пообещали привести в порядок


Полностью завершить работы планируется на следующей неделе к четвергу, 16 сентября.

Также будут восстановлены малые архитектурные формы.

В работе задействованы 100 работников предприятия.

Как заверил Мурат Копенов, с апреля по сентябрь в парке «Акбота» производился полив зеленых насаждений. Были некоторые отставания в связи с продолжительной аномальной жарой. На сегодня все поливочные работы проводятся по графику, согласованным с акиматом, уверяет руководство парка.



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Комментарии ( 2 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 21:20
А Мурат Копенов только сейчас увидел это безобразие?
Всё что он сказал это просто сотрясание воздуха отговорками и самое противное в этом, что прокатит за отчёт о проделанной работе или есть ещё вариант в таких ситуациях – попросит жителей города отнестись к этому с пониманием.
 
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Darkman (Посетители) Сегодня, 20:33
Мурат Копенов! Обратите внимание, что велосипедные кареты выдаются подросткам без инструктажа и ответсвенности. Много раз был свидетелем того, что дети разгоняются, не вписываются в повороты и задевают лавочки, бордюры и деревья! Повторяю, трижды был сведетелем этого в разные дни! Пора штрафовать частников кто сдает эти кареты. Это во первых.
Во вторых не возможно прогуляться с семьей по этому парку и чувствовать себя в безопасности. Кареты ездят по узким тротуарам где гуляют дети! Не возможно проити, приходится или прыгать в кусты или ругаться. Я ругался, устал, без толку. Просто больше не хожу в этот парк, чтобы сберечь ребенка и нервы.
Пожалуйста верните парк. Обеспечте безопастнсть и запретите кареты в парке.
 
 

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