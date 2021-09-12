Парк «Акбота» в Актау пообещали привести в порядок

- В 2018-2020 годах данная функция была передана в частные руки. Парк обслуживался в неполном объёме: полив и уход за зелёными насаждениями проводился некачественно. Из-за этого некоторые деревья высохли и погибли, - отметил исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота».

По словам Мурата Копенова, парк находится на балансе ГКП «Акбота», но не полностью.Аттракционы, бассейны принадлежат предпринимателям, с которыми был заключён меморандум о сотрудничестве с акиматом.Арендодатели машинок и велосипедов работают на договорной основе и к ГКП «Акбота» также не относятся. ГКП «Акбота», в основном, занимается озеленительными работами на территории парка. Кроме этого, вывозит мусор, подаёт электричество и воду.Восстанавливать скамейки, брусчатку и приводить парк в порядок работники ГКП «Акбота» начали в эти выходные.Полностью завершить работы планируется на следующей неделе к четвергу, 16 сентября.Также будут восстановлены малые архитектурные формы.В работе задействованы 100 работников предприятия.Как заверил Мурат Копенов, с апреля по сентябрь в парке «Акбота» производился полив зеленых насаждений. Были некоторые отставания в связи с продолжительной аномальной жарой. На сегодня все поливочные работы проводятся по графику, согласованным с акиматом, уверяет руководство парка.