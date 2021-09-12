Парк «Акбота» в Актау пообещали привести в порядок

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По словам Мурата Копенова, парк находится на балансе ГКП «Акбота», но не полностью.
Аттракционы, бассейны принадлежат предпринимателям, с которыми был заключён меморандум о сотрудничестве с акиматом.
Арендодатели машинок и велосипедов работают на договорной основе и к ГКП «Акбота» также не относятся. ГКП «Акбота», в основном, занимается озеленительными работами на территории парка. Кроме этого, вывозит мусор, подаёт электричество и воду.
Восстанавливать скамейки, брусчатку и приводить парк в порядок работники ГКП «Акбота» начали в эти выходные.
Полностью завершить работы планируется на следующей неделе к четвергу, 16 сентября.
Также будут восстановлены малые архитектурные формы.
В работе задействованы 100 работников предприятия.
Как заверил Мурат Копенов, с апреля по сентябрь в парке «Акбота» производился полив зеленых насаждений. Были некоторые отставания в связи с продолжительной аномальной жарой. На сегодня все поливочные работы проводятся по графику, согласованным с акиматом, уверяет руководство парка.
Аттракционы, бассейны принадлежат предпринимателям, с которыми был заключён меморандум о сотрудничестве с акиматом.
Арендодатели машинок и велосипедов работают на договорной основе и к ГКП «Акбота» также не относятся. ГКП «Акбота», в основном, занимается озеленительными работами на территории парка. Кроме этого, вывозит мусор, подаёт электричество и воду.
- В 2018-2020 годах данная функция была передана в частные руки. Парк обслуживался в неполном объёме: полив и уход за зелёными насаждениями проводился некачественно. Из-за этого некоторые деревья высохли и погибли, - отметил исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота».
Восстанавливать скамейки, брусчатку и приводить парк в порядок работники ГКП «Акбота» начали в эти выходные.
Полностью завершить работы планируется на следующей неделе к четвергу, 16 сентября.
Также будут восстановлены малые архитектурные формы.
В работе задействованы 100 работников предприятия.
Как заверил Мурат Копенов, с апреля по сентябрь в парке «Акбота» производился полив зеленых насаждений. Были некоторые отставания в связи с продолжительной аномальной жарой. На сегодня все поливочные работы проводятся по графику, согласованным с акиматом, уверяет руководство парка.