О нашествии каракуртов предупредили жителей Мангистау

Нашествие каракуртов Игорь Донченко заметил 12 сентября на территории «Долины шаров» в урочище Торыш Мангистауской области.Актауский путешественник решил предупредить гостей и жителей Мангистау, чтобы они на время отложили поездки в это место.- ВНИМАНИЮ гостей и жителей Мангистау! 12 сентября в «Долине шаров» (урочище Торыш) замечено нашествие пауков каракуртов. Отложите поездки в это место! - предупредил жителей Игорь Донченко.Укус каракурта — это реальная угроза для жизни и здоровья. По статистике, 4-6 процента укушенных пауком умирают. Ядовиты не только самки, но и самцы, и молодые особи. Но самки гораздо опаснее в том плане, что при укусе они выделяют больше яда. Главная опасность заключается в том, что люди не всегда сразу замечают укус каракурта, симптомы которого проявляются только через несколько минут. Кусают эти пауки не больно – как иголочка уколола. Яд же обладает нейротоксическим действием, поэтому у пострадавшего возникает резкая боль, особенно в области груди, живота, поясницы.Мышцы живота напрягаются, становятся твёрдыми, «деревянными». Мышцы ног, наоборот, слабеют.У пострадавшего нарушается походка, ноги немеют, подкашиваются – человек падает. Может появиться рвота, судороги.Дыхание становится поверхностным, по лицу стекает обильный пот, глаза наливаются кровью.Боль, испуг, панический страх смерти заставляют пострадавшего метаться, стонать, кричать. Кажется, еще мгновение, и жизнь уйдет.Действительно, при укусах самками через два часа может наступить летальный исход. У молодняка или самцов укусы менее болезненные, переносятся легче. Надеяться на то, что боль пройдет сама, ни в коем случае нельзя. Чем раньше человек обратится к врачу, тем быстрее наступит выздоровление.Своевременно оказанная первая помощь при укусе каракурта – гарантия жизни и здоровья человека. Так как не всегда есть возможность быстро доставить пострадавшего в больницу, нужно самостоятельно или с помощью другого человека удалить и обезвредить яд:В первые три минуты при укусе паука нужно прижечь это место по методу Марковского – две спички приложить к ранке, третьей – поджечь на несколько секунд. Можно использовать горящую сигарету.Нет смысла прижигать ранку, если прошло более трех минут после укуса.Можно использовать метод выдавливания яда из ранки. Для этого нужно захватить место укуса в складку и в течение пяти минут выдавливать содержимое ранки.Ранку нужно закрыть сухой, чистой повязкой. Укушенную конечность желательно обездвижить.При сильных болях нужно выпить спазмолитики (Анальгин, Ибупрофен), приложить холодный компресс. Лицам, склонным к аллергии, рекомендуется принять антигистаминный препарат (Диазолин, Супрастин, Тавегил, Лоратадин).Для быстрейшего выведения токсинов пострадавшим нужно обеспечить обильное питье. Гипертоникам рекомендуется выпить гипотензивный препарат.Дальнейшее специализированное лечение – только в стационаре.