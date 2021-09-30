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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 181

Чиновники вынесли предупреждение владельцам захламлённых мусором участков в посёлке Приморский

Хозяевам земли в жилом массиве Приморский, на участке которого устроили мусорную свалку, вынесли предупреждение, сообщили в городском акимате.

Фото предоставил житель Приморского Нурлан
Мусорная свалка, расположенная на земельных участках № 36 и 38 по улице Лазурная в жилом массиве Приморский, находится во дворе частного лица.

- Акимат села Умирзак устно предупредил владельцев земли. Отметим, что учреждение, обеспечивающее санитарную чистоту, не имеет права на въезд и уборку земельного участка физического лица, - сообщили в акимате.


Напомним, на мусорную свалку пожаловался 28 сентября житель жилого массива Приморский.

Чиновники вынесли предупреждение владельцам захламлённых мусором участков в посёлке Приморский


- Строительный и бытовой мусор, детские игрушки, сотни бутылок и даже десятки разбитых ртутных ламп. Вокруг расположены дома с видом на свалку. Сельчане уже привыкли к зловонному запаху, стаям грызунов и насекомых. Это место - приют не только для мусора, но и для местных бездомных. Зимой можно увидеть, как они собирают и жгут мебель, чтобы согреться. Дым накрывает весь посёлок. Мало того, что нет ограждения по периметру, так ещё и не проводится дезинфекция. А ведь мусор на улице - это распространение разного рода инфекций. Хронические заболевания жителям близлежащих посёлков обеспечены, — рассказал житель.
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Комментарии ( 1 )

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zhanino (Посетители) Сегодня, 17:29
мусор не сам появился, значит жильцы близлежащих домов сами скидывают туда свой мусор, и вообще в приморском большинство домов не заключают договора по вывозу мусора, в целях экономии полагаю, а просто тупо скидывают мусор где попало, и живут с таким мусором рядом и еще наглости хватает жаловаться, интересно сам автор куда мусор выносит???
 
 

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