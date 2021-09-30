Чиновники вынесли предупреждение владельцам захламлённых мусором участков в посёлке Приморский

- Акимат села Умирзак устно предупредил владельцев земли. Отметим, что учреждение, обеспечивающее санитарную чистоту, не имеет права на въезд и уборку земельного участка физического лица, - сообщили в акимате.

- Строительный и бытовой мусор, детские игрушки, сотни бутылок и даже десятки разбитых ртутных ламп. Вокруг расположены дома с видом на свалку. Сельчане уже привыкли к зловонному запаху, стаям грызунов и насекомых. Это место - приют не только для мусора, но и для местных бездомных. Зимой можно увидеть, как они собирают и жгут мебель, чтобы согреться. Дым накрывает весь посёлок. Мало того, что нет ограждения по периметру, так ещё и не проводится дезинфекция. А ведь мусор на улице - это распространение разного рода инфекций. Хронические заболевания жителям близлежащих посёлков обеспечены, — рассказал житель.