Стая уток прилетела на зимовку на Караколь

- Это альтернативный вариант того, как можно любоваться природой. Просто снимать и доносить это до людей, а не таранить их моторной лодкой, как это было в прошлом году, - говорит блогер.

- Так как снимал я всю эту красоту на DJI MINI 2, купленный год назад, с помощью краудфандинга, считаю справедливым, раздать исходники видео бесплатно, главное, чтобы про Казахстан и, в частности, про Мангистау узнали как можно больше людей по всему миру. Если даже что-нибудь и заработаю, то буду копить на новый дрон DJI Mavic air2S, - поделился Азамат Сарсенбаев.