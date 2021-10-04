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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:46

Просмотров: 438

Стая уток прилетела на зимовку на Караколь

Видео стаи диких уток снял местный блогер и общественник Азамат Сарсенбаев.

Кадр видео
По словам автора видео, в этом году он запечатлел уток впервые и, тем более, в таком количестве. Птицы прилетели на озеро Караколь на зимовку.

Около 10 тысяч особей рассеялись примерно на территории в один километр.

- Это альтернативный вариант того, как можно любоваться природой. Просто снимать и доносить это до людей, а не таранить их моторной лодкой, как это было в прошлом году, - говорит блогер.


Напомним, 2 октября, Азамат Сарсенбаев снял с квадрокоптера несколько сотен розовых фламинго на озере Караколь.

На сегодня известно, видео с фламинго заинтересовались представители Европейского вещательного союза и RT.

- Так как снимал я всю эту красоту на DJI MINI 2, купленный год назад, с помощью краудфандинга, считаю справедливым, раздать исходники видео бесплатно, главное, чтобы про Казахстан и, в частности, про Мангистау узнали как можно больше людей по всему миру. Если даже что-нибудь и заработаю, то буду копить на новый дрон DJI Mavic air2S, - поделился Азамат Сарсенбаев.





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