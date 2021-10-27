Глухой кашель и резь в глазах: Причину плохого самочувствия школьников выясняют в Актау

- На прошлой неделе в четверг сын пожаловался на резь в глазах. Глаза покраснели, мы начали их промывать. У него было обильное слюноотделение. В этот понедельник мы сдали анализы, где указано отравление химическими препаратами. Аллергия и вирусное заболевание у него не подтвердились. Вчера же, после посещения школы, у него снова появились покраснение в глазах и головная боль. Факт в том, что когда он находится дома, всё хорошо, приходит из школы - вновь эта реакция, - обратилась Елена Стазаева.

- Мы встретились с родителями, где я показала сертификаты качества препаратов для обработки. Влажная уборка у нас проводится между сменами. При уборке туалетов и коридоров мы применяем дезинфицирующее средство «Део-хлор», которое было закуплено школой. При уборке кабинетов никакие дезинфицирующие средства не используются, только со спиртосодержащими веществами. Единственное, не нужно исключать человеческий фактор. 19 октября были приглашены специалисты санэпидконтроля для проведения дополнительного инструктажа технического персонала. Медработникам в школе поручили следить за тем, как разбавляют данное средство и каким образом используют. Я также, как и родители учащихся, обеспокоена этой ситуацией и заинтересована, чтобы этот вопрос скорее решили. Если будет нужно, мы исключим этот препарат. Объективную же картину нам покажут результаты анализов. Пока нет данных экспертизы, мы приостановили использование данного препарата, заменив его на другой.

- У нас может быть аллергия на что угодно, в том числе и на дезинфицирующие и хлорсодержащие растворы. Что касается «Део-хлора», то этот препарат внесён в реестр разрешённых дезинфицирующих средств в Республике Казахстан. Средство относится к 3-4 классу опасности и должно использоваться строго по инструкции, но, тем не менее, оно не имеет агрессивного, ядовитого эффекта при соблюдении инструкции разведения на организм человека, в том числе и на ребёнка. Сказать, что любое дезинфицирующее средство абсолютно безопасно для организма человека, конечно, нельзя. Это, в любом случае, химический раствор. Сам по себе хлор в организме не аккумулируется, то есть не накапливается. Даже когда утром разводят дезинфицирующий раствор, к вечеру его процентное содержание падает. Поэтому нужно смотреть, чем конкретно отравились дети, каким химическим составом, - говорит руководитель управления санэпидконтроля.

- Будет обязательно отобран дезинфицирующий раствор на лабораторное исследование, где определят процент хлора. Опросят технический персонал, медработника, который ответственен за разведение данного раствора. Также будут подняты медицинские документы детей. После установления причины будут приняты определённые меры, - подытожила руководитель управления санэпидконтроля.

По словам одной из родительниц Елены Стазаевой, на протяжении двух недель её ребёнка беспокоит глухой кашель. На выходные он прекращался, а в будние возобновлялась опять. Подобные симптомы стали наблюдаться у детей из его и параллельных классов на первом этаже.Родители предполагают, что плохое самочувствие у детей возникает после обработки помещений в школе химическим раствором.Как говорит директор школы-лицея №7 Гульден Имангалиева, родители учащихся неоднократно обращались к классному руководителю по этому поводу.Сложившуюся ситуацию прокомментировала руководитель управления санэпидконтроля города Актау Асима Жарылгасова. Она полагает, что никто не гарантирует отсутствие аллергической реакции.По данному факту, как сообщила Асима Жарылгасова, будет проведено полное расследование.