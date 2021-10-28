Берег Каспия обмелел в районе базы отдыха «Кендерли»

Кадр видео
В сети появилось видео с обмелевшим морем в районе базы отдыха «Кендерли», которая расположена в 210 километрах от Актау.
Автор видео идёт по плавучему причалу и показывает, как море существенно «высыхает».
В кадр попал «оголённый» пирс, который раньше был всегда в воде.
У конца причала на мели стоит катер.
Ранее в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщали, что уровень моря уже упал на 1,4 метра и продолжит падать.
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Автор видео идёт по плавучему причалу и показывает, как море существенно «высыхает».
В кадр попал «оголённый» пирс, который раньше был всегда в воде.
У конца причала на мели стоит катер.
Ранее в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщали, что уровень моря уже упал на 1,4 метра и продолжит падать.
.