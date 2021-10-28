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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:35

Просмотров: 1420

Берег Каспия обмелел в районе базы отдыха «Кендерли»

Море отошло на несколько десятков метров от берега в районе базы отдыха «Кендерли». Об этом сообщил пользователь Сети

Кадр видео
В сети появилось видео с обмелевшим морем в районе базы отдыха «Кендерли», которая расположена в 210 километрах от Актау.

Автор видео идёт по плавучему причалу и показывает, как море существенно «высыхает».

В кадр попал «оголённый» пирс, который раньше был всегда в воде.

У конца причала на мели стоит катер.

Ранее в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщали, что уровень моря уже упал на 1,4 метра и продолжит падать.

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Комментарии ( 1 )

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Saken777888 (Посетители) Сегодня, 12:04
Судьба Аральского моря повторяется.
 
 

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