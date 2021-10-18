Видео с обмелением Каспия прокомментировали в Министерстве экологии РК

В социальных сетях распространилось видео с обмелевшим морем. На кадрах видно, что рыбацкие лодки стоят практически на мели. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК предположили, что видео снято в районе Прикаспийской низменности.- Судя по видео, это район Прикаспийской низменности, Северо-Восточный Каспий. В этом районе характерны очень малый уклон дна и малые глубины. С 2005 года уровень Каспийского моря имеет тенденции к понижению. И понижение будет продолжаться. Уровень моря уже упал более чем на 1,4 метра. Больше всего пострадала северо-восточная мелководная часть Каспийского моря. Море отошло и остались небольшие заливы и болотистая местность. На видео, судя по всему, видно, что это бывшее дно Каспийского моря. Море мелеет, это большая проблема, - сообщили в министерстве.Также в минэкологии сообщили, что РГП «Казгидромет» выпустил прогноз уровня Каспийского моря, по которому море и дальше будет мелеть.