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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:53

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На краснокнижную птицу наткнулся житель Актау

Пернатый находился в черте города.

Кадр видео
По словам местного жителя Рената, птицу он обнаружил вчера днём, 12 ноября, возле автомойки у строительного магазина «Каменный двор» в 1В микрорайоне по дороге в сторону жилого массива «Приморский». Он снял её на видео и задался вопросом, так как встречает подобную птицу в наших краях впервые. Мужчина отметил, что на ноге у неё была метка.

На краснокнижную птицу наткнулся житель Актау


Видео заинтересовалась областная территориальная инспекция. Они сообщили, что на кадрах запечатлена дрофа-красотка, которая занесена в Красную книгу РК.

Как выяснилось, ежегодно согласно международному договору из питомника Шымкента чартерным рейсом в наш регион доставляют дроф-красоток для выпуска в естественную среду. В июле и в сентябре этого года в Мангистауской области в естественную среду было выпущено 2000 таких птиц.

Специалисты территориальной инспекции выехали на место и «прочесали» весь участок рядом со складской базой «Каменный двор», а также прилегающую территорию. Однако поиски закончились безуспешно. По их словам, дрофа благополучно освоилась и сама покинула место.

Также были проведены разъяснительные работы с владельцем базы, с охраной. Предоставлены контактные данные.

В подобных ситуациях граждан просят обращаться в областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области. Телефон: +7 (7292) 33-10-37 и +7 (771 605-26-70.




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