Дорогу Шетпе - Жетыбай закрыли

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий участок автомобильной дороги Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау, а именно, с 705 по 743 километры временно закрыт.В полиции сообщили, что наряды полиции дежурят со стороны Шетпе и Жетыбая. Дорога полностью патрулируется.Мангистауский областной филиал «КазАвтоЖол» предупреждает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в области, сильными ветрами свыше 20 м/с, пыльными бурями и ограничением видимости на автомобильных дорогах республиканского значения области следует соблюдать осторожность. Призываем всех водителей в этот период без крайней необходимости не выезжать на дальние расстояния.