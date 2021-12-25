Жителей Актау предупредили о сильном ветре

- При угрозе штормового ветра следует: провести на балконах и в лоджиях ревизии, все лёгкие и объёмные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стёкла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Не рекомендуется без особой необходимости выходить на улицу, - напоминают в ДЧС региона.

По информации спасателей, 26 декабря в регионе ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере области - 15-20 м/с.В Актау также ветер юго-восточный. Днём порывы ветра достигнут 15-18 м/с.Как прогнозируют синоптики, температура завтра днём в Актау составит -1..+4°C, ночью продержится от -6 до -2°C. Без осадков.