Экологи прокомментировали подозрительный слив в Каспий

- В настоящее время планируется привлечь независимых экологов, общественных активистов и членов Мангистауского областного экологического совета Ассоциации экологических региональных инициатив «Экожер» к объективной оценке данной ситуации. К проверке будут привлечены представители других органов власти. В частности, специалисты водной инспекции, департамента рыбного хозяйства, регионального лесного хозяйства и инспекции по делам животных, - заявили в департамента экологии Мангистауской области.

- В любом случае, труба со сбросами в Каспийское море явно идёт в нарушении пункта 8 статьи 222 Экологического кодекса (Не допускается сброс сточных вод независимо от степени их очистки в поверхностные водоёмы в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, курортов, в местах, отведённых для купания). В данном случае это и курорт, и места отведённые для купания. Ожидаем результаты официальной проверки, - обратился Кирилл Осин.

Отдыхающие в отеле люди проходили по набережной и заметили трубу, из которой происходит сброс жидкости.В департаменте экологии региона сообщили, что специалисты отдела лабораторно-аналитического мониторинга взяли тест на утечку. Результаты будут сообщены общественности.Ситуацию также прокомментировал руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.