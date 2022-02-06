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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:42

Просмотров: 1703

Экологи прокомментировали подозрительный слив в Каспий

Видео, снятое в районе отеля «Rixos», прокомментировали специалисты.

Кадр видео
Отдыхающие в отеле люди проходили по набережной и заметили трубу, из которой происходит сброс жидкости.



В департаменте экологии региона сообщили, что специалисты отдела лабораторно-аналитического мониторинга взяли тест на утечку. Результаты будут сообщены общественности.

- В настоящее время планируется привлечь независимых экологов, общественных активистов и членов Мангистауского областного экологического совета Ассоциации экологических региональных инициатив «Экожер» к объективной оценке данной ситуации. К проверке будут привлечены представители других органов власти. В частности, специалисты водной инспекции, департамента рыбного хозяйства, регионального лесного хозяйства и инспекции по делам животных, - заявили в департамента экологии Мангистауской области.


Ситуацию также прокомментировал руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

- В любом случае, труба со сбросами в Каспийское море явно идёт в нарушении пункта 8 статьи 222 Экологического кодекса (Не допускается сброс сточных вод независимо от степени их очистки в поверхностные водоёмы в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, курортов, в местах, отведённых для купания). В данном случае это и курорт, и места отведённые для купания. Ожидаем результаты официальной проверки, - обратился Кирилл Осин.



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Комментарии ( 5 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:52
С бетонного завода ,что рядом шланга

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Iron man
 Август (Посетители) Сегодня, 19:59
Люди, кто часто путешествуют прекрасно знают что такое Риксос во всём мире... Это только у нас преподносят это убожество, как чудо.

Теперь эта экологическая катастрофа тут у нас, под самым боком.
 
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  • alixah
  • Iron man
  • Tankushka
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 19:52
Труба походу в море была спрятана. Море отошло, и тут такое палево! Ща бабосы заплатят кому надо, и отмажутся, что это грунтовые воды.
 
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  • Iron man
  • Tankushka
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 19:52
региональное ЛЕСНОЕ хозяйство в Мангистау... смешно =))

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 19:35
О шум подняли. Господа экологи посетите буровые в море и на островах и выясните причины массовой гибели рыбы и тюленей.
 
 

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