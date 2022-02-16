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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:19

Просмотров: 5344

Разрешение есть! «Rixos Aktau» имеет право на слив сточных вод в Караколь

Отель «Rixos Aktau» имеет разрешения на эмиссии (слив очищенной воды в озеро Караколь), - сообщил управляющий отелем Серик Исагалиев.

Кадры видео
По данному вопросу ситуацию разъяснили в отеле «Rixos Aktau».

- Руководство отеля заявляет, что согласно проектной документации «Строительство монофункционального гостинично-туристического комплекса «Aktau Resort Hotel в городе Актау, I очередь» сточные воды в отеле направляются на станцию очистки, расположенную здесь же, на территории. После многоэтапной очистки (физическая, биологическая фильтрация, система дехлорирования, очистка обратным осмосом) и обеззараживания вода отводится в озеро Караколь. На водоотведение получены положительные заключения для проектной документации. В составе заключения, помимо прочего, имеются разрешения на эмиссии (слив очищенной воды в озеро Караколь), - сообщил управляющий отелем Серик Исагалиев.


Вопрос слива сточных вод в Караколь возмутил актауского блогера Азамата Сарсенбаева.

- Я, конечно, понимаю, что нужно развивать туризм, создавать условия для бизнеса, но при всём этом инвесторам не стоило бы забывать, что они делают свой бизнес в цивилизационной стране, а не в какой-то там Богом забытой стране. Неужели нельзя всё сделать по-человечески? Нет сомнения, что «Rixos Aktau» прежде чем сливать свою воду, предварительно хоть как-то проводит её через свои очистные сооружения, но это никак не оправдывает факта непонятных сбросов в заповедную зону! Сомневаюсь, что использованная радоновая вода из другого дома отдыха проходит хоть маломальскую фильтрацию, прежде чем таким вот кустарным способом сливают её прямо в заповедник, - задался вопросом Азамат Сарсенбаев.


Сливные трубы он запечатлел на видео в районе отеля «Rixos Aktau» и дома отдыха «Сая».






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Комментарии ( 13 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 21:11
Цитата: cas277cas

И если надо будет-документы состряпаем-что эту воду можно использовать на Марсе

Своя рука владыка!, хоть и опального клана...
Толпы собираются по регионам, НО!, ни чего не меняется, крепкие "традиции", и ещё много кормящих шестёрок, вокруг барыг что "развелось" за 30 лет вседозволенности...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:46
И если надо будет-документы состряпаем-что эту воду можно использовать на Марсе или на Луне lol,забыл добавить Серик Исагалиев..
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:24
"если вода у них такая супер-очищенная - пускай ей свои бассейны наполняют."-нет, брать выше, пусть закатывают в бутылки и подают на столы отдыхавающим в отеле... rofl
 
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 Кари (Посетители) Сегодня, 15:53
Кому показывали данную очистную станцию? Качество проводимой очистки как-то контролируется?
 
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 motor (Посетители) Сегодня, 15:50
Че то с пеной, этот слив???
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 15:49
Везде где проглядывается рука семьи, всегда найдется отговорка.
 
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mariaven (Посетители) Сегодня, 15:25
Нам бы с очистными сооружениями города, который сливается в море на теплом пляже разобраться...
но свое г@вно не пахнет же.
Я так думаю что риксосовская канализация будет чище чем вода, которая к нам как питьевая идет...
 
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 bake (Посетители) Сегодня, 15:25
Компетентные органы должны проверить, на каком основании им дали такое разрешение.
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 15:22
Было бы неплохо если журналисты Лады и независимые экологи, общественники поехали и убедились есть ли вообще эти очистные мощности. По мне так там прямиком фекалии Кайрата Нуртаса, Назимы и прочих личностей сливают прямиком в озеро и море.
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 14:56
Наверняка Риксос покупает воду напрямую с МАЭКа.
Использованную воду после недешевой многоэтапной очистки и обеззараживания сливают в Караколь. И, как мне кажется, стоимость кубометра сточной воды при этом будет +/- равна стоимости кубометра маэковской воды, нет?
И в чем гешефт?
 
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