Разрешение есть! «Rixos Aktau» имеет право на слив сточных вод в Караколь

- Руководство отеля заявляет, что согласно проектной документации «Строительство монофункционального гостинично-туристического комплекса «Aktau Resort Hotel в городе Актау, I очередь» сточные воды в отеле направляются на станцию очистки, расположенную здесь же, на территории. После многоэтапной очистки (физическая, биологическая фильтрация, система дехлорирования, очистка обратным осмосом) и обеззараживания вода отводится в озеро Караколь. На водоотведение получены положительные заключения для проектной документации. В составе заключения, помимо прочего, имеются разрешения на эмиссии (слив очищенной воды в озеро Караколь), - сообщил управляющий отелем Серик Исагалиев.

- Я, конечно, понимаю, что нужно развивать туризм, создавать условия для бизнеса, но при всём этом инвесторам не стоило бы забывать, что они делают свой бизнес в цивилизационной стране, а не в какой-то там Богом забытой стране. Неужели нельзя всё сделать по-человечески? Нет сомнения, что «Rixos Aktau» прежде чем сливать свою воду, предварительно хоть как-то проводит её через свои очистные сооружения, но это никак не оправдывает факта непонятных сбросов в заповедную зону! Сомневаюсь, что использованная радоновая вода из другого дома отдыха проходит хоть маломальскую фильтрацию, прежде чем таким вот кустарным способом сливают её прямо в заповедник, - задался вопросом Азамат Сарсенбаев.