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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 728

Слив сточных вод в Караколь: экологи отобрали пробы

Видеозаписи со сливом сточных вод в районе дома отдыха «Сая» и отеля «Rixos Aktau» прокомментировали в департаменте экологии Мангистауской области.

Кадр видео
По данному факту на место сброса сегодня, 16 февраля, выехали специалисты отделов экологической инспекции и аналитического контроля.

Касательно слива сточных вод в районе дома отдыха «Сая» был составлен акт осмотра трубы с привлечением потенциальных собственников. Также были отобраны пробы воды для проведения химического анализа. Результаты будут сообщены дополнительно.

- Вместе с тем было установлено, что данная труба принадлежит предприятию ТОО «Кайсар Сервис». Трубопровод отводит воду из бассейнов дома отдыха. По словам главы санатория, это горячая минеральная вода, которая выходит из-под земли и без какой-либо очистки стекает прямо в озеро Караколь. Также имеется медицинские заключение о возможности использования воды в лечебных целях, - объяснили экологи.


По факту слива сточных вод отеля «Rixos Aktau», как заверили экологи, проводится проверка.

Напомним, управляющий отелем «Rixos Aktau» Серик Исагалиев сообщил, что у них имеется разрешение на эмиссии (слив очищенной воды в озеро Караколь).



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Комментарии ( 4 )

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  • alesha
 Sportikus (Посетители) Сегодня, 17:12
Orion,
... и лечатся
 
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  • Ну Ну
 Бродяга (Посетители) Сегодня, 16:32
Включите систему фильтрации мы едем вас проверять (сказал надзорный орган). Нормальная такая проверка получается .
 
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  • Sportikus
  • alesha
  • Ну Ну
 Orion (Посетители) Сегодня, 16:28
Каждому дать по ведру этой чистой воды и пусть пьют.
 
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  • ak12
 Кари (Посетители) Сегодня, 16:16
Результаты наверное идеальные boyan
 
 

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