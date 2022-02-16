Слив сточных вод в Караколь: экологи отобрали пробы

- Вместе с тем было установлено, что данная труба принадлежит предприятию ТОО «Кайсар Сервис». Трубопровод отводит воду из бассейнов дома отдыха. По словам главы санатория, это горячая минеральная вода, которая выходит из-под земли и без какой-либо очистки стекает прямо в озеро Караколь. Также имеется медицинские заключение о возможности использования воды в лечебных целях, - объяснили экологи.

По данному факту на место сброса сегодня, 16 февраля, выехали специалисты отделов экологической инспекции и аналитического контроля.Касательно слива сточных вод в районе дома отдыха «Сая» был составлен акт осмотра трубы с привлечением потенциальных собственников. Также были отобраны пробы воды для проведения химического анализа. Результаты будут сообщены дополнительно.По факту слива сточных вод отеля «Rixos Aktau», как заверили экологи, проводится проверка.Напомним, управляющий отелем «Rixos Aktau» Серик Исагалиев сообщил , что у них имеется разрешение на эмиссии (слив очищенной воды в озеро Караколь).