Находка на берегу моря в Мангистау стоила мужчине наказанием в семь лет лишения свободы

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По материалам дела, местный житель 3 августа 2021 года нашёл на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе оставленную неизвестными осетровую рыбу весом 219 килограммов 300 граммов. Он перевёз её во двор своего дома.



Приговором суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами в особо крупном размере).



Ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок три года.



Приговор суда от 28 февраля пока не вступил в законную силу.