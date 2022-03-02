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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 3412

Находка на берегу моря в Мангистау стоила мужчине наказанием в семь лет лишения свободы

В Тупкараганском районном суде вынесли приговор гражданину, который нашёл на берегу моря и присвоил тушки осетров общим весом 219 килограммов.

Фото из доступных источников
По материалам дела, местный житель 3 августа 2021 года нашёл на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе оставленную неизвестными осетровую рыбу весом 219 килограммов 300 граммов. Он перевёз её во двор своего дома.

Приговором суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами в особо крупном размере).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок три года.

Приговор суда от 28 февраля пока не вступил в законную силу.



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Комментарии ( 5 )

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GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 16:29
jokerok,
Естесственнр не один, он же не шварцнегер, 219кг один тягать.
 
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  • Око
 jokerok (Посетители) Сегодня, 15:54
Гроза,
Самое интересное что ему ещё по минималке впаяли. Там от 7 до 12 лет.
И судя по статье видимо доказали что он не один этим занимался а группой.
Потому как если сам то там от штрафа в 3000мрп и до 3 лет.
А если преступной группой с причинением особо крупного ущерба то 7-12 лет с конфискацией

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Око
 ABCD (Посетители) Сегодня, 15:44
Ганс Христиан Андерсен ОТДЫХАЕТ! Кто позволит утащить свой улов, даже если и нашёл, хотя неверится, что нашёл. Хозяева улова не бросят такую добычу, сто пудов в бинокль наблюдали бы. Самая глупая отмазка нашёл сказочник! Правильно дали, жаль не всем дают по заслугам!
 
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Гроза (Посетители) Сегодня, 15:39
Цитата: jokerok
Но 7 лет с конфискацией это жёстко. Базару нет.


Стоило бы сделать так что бы была только конфискация, и в случае если она весомо покрывает ущерб - не давать реальный срок заключения. Возможно долгосрочные исправительные работы.

А то человек сидит за рыбу получается. Одно и то же в итоге. Человек тоже полезный ресурс так то и часть природы.
 
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  • Око
 jokerok (Посетители) Сегодня, 14:08
Сказочник. lol
219кг нашёл он и притащил домой

Но 7 лет с конфискацией это жёстко. Базару нет.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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