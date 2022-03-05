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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:31

Просмотров: 1190

Сброс сточных вод в Каспий и Караколь: Возбуждено шесть административных дел

Проверка подтвердила факт сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Караколь, сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.

Фото Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Внеплановая проверка проводилась местными экологами в отношении филиала частной компании «Aktau tourism city ltd». Факт сброса сточных вод подтвердился.

На сегодняшний день компания демонтировала трубу, через которое осуществлялся сброс бассейновых вод и вод после очистки морской воды на опреснительной установке. В данный момент проводятся работы по демонтажу второй трубы. Работа выполняется в рамках выданных экологами предписаний.

Сброс сточных вод в Каспий и Караколь: Возбуждено шесть административных дел


Вместе с тем, по результатам анализа проб воды установлены сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам.

С 15 сентября 2021 года из-за технических проблем с канализационным очистным сооружением (КОС) компанией не производилась биологическая очистка сточных вод. Не соблюдены проектные решения и требования, предусмотренные соответствующим заключением по результатам оценки воздействия на окружающую среду.

Сброс сточных вод в Каспий и Караколь: Возбуждено шесть административных дел


По результатам проверки в отношении «Aktau tourism city ltd» возбуждено шесть административных дел по статьям 324, 325, 326, 328, 331, 332 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Департаментом экологии инициировано письмо в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» по вопросу отзыва ранее выданного компании разрешения на эмиссию в окружающую среду.



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Комментарии ( 6 )

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  • tolk
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:44
Понимая уровень кумовства и коррупции в нашем регионе,уголовных дел не будет, откупится бабло ,часть из которых в карман кое кому ....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Purins
  • montgomery
  • Космос
  • tolk
  • ЁмоЁ
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:40
Любое строительство начинается с ПСД,значит проектировщики изначально планировали отравлять море.Первый спрос с них. Второе, интересно сколько наших местных бюджетных денег ушло на подвод всех этих коммуникаций ко всем этим строящимся риксосам? Третье, в каких областях эти компании зарегистрированы,и где платят основную часть налогов? Последнее, возле Караколя выстроен целый городок строителей, что скажут на это экологи, разве это не природоохранная зона? Помнится несколько лет назад нас задержали за то, что мы с братом, возле сбросного канала просто ловили тарашку.
 
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 kotkaz (Посетители) Сегодня, 16:24
так это же на территории Rixos?
 
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  • Daulet201999
  • strana.kz
  • alixah
  • Papirosso
  • Purins
  • Космос
  • tolk
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 14:53
за одного осетра сажают а здесь административное наказание... видно точно что законы у нас не для всех....
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 14:47
возбуждено шесть административных дел

А уголовные будут?
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:45
ужас! ужас! если бы море не отступило то и не узнали бы как травят море эти твари
 
 

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