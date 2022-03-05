Сброс сточных вод в Каспий и Караколь: Возбуждено шесть административных дел

Внеплановая проверка проводилась местными экологами в отношении филиала частной компании «Aktau tourism city ltd». Факт сброса сточных вод подтвердился.На сегодняшний день компания демонтировала трубу, через которое осуществлялся сброс бассейновых вод и вод после очистки морской воды на опреснительной установке. В данный момент проводятся работы по демонтажу второй трубы. Работа выполняется в рамках выданных экологами предписаний.Вместе с тем, по результатам анализа проб воды установлены сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам.С 15 сентября 2021 года из-за технических проблем с канализационным очистным сооружением (КОС) компанией не производилась биологическая очистка сточных вод. Не соблюдены проектные решения и требования, предусмотренные соответствующим заключением по результатам оценки воздействия на окружающую среду.По результатам проверки в отношении «Aktau tourism city ltd» возбуждено шесть административных дел по статьям 324, 325, 326, 328, 331, 332 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».Департаментом экологии инициировано письмо в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» по вопросу отзыва ранее выданного компании разрешения на эмиссию в окружающую среду.