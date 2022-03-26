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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:42

Просмотров: 799

Огромная дыра после дождя: Асфальт провалился в Актау

Об обвале сообщили местные жители.

Фото очевидцев
Провалившееся асфальтное покрытие сняли на видео сегодня, 26 марта, у сервиса по шиномонтажу около гаражно-строительного кооператива «Строитель» в 21 микрорайоне Актау.

Ситуацию прокомментировал заместитель директора «КЖСА» Ислям Усенов.

- По данному адресу произошёл порыв канализационного коллектора, в результате чего обвалился асфальт. В настоящее время по периметру установлены ограждения. Возьмём в работу, - пообещал Ислям Усенов.


Огромная дыра после дождя: Асфальт провалился в Актау


Как отметил Ислям Усенов, при обвале никто не пострадал.




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Комментарии ( 1 )

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 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:44
Придода не терпит пустоты!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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