Огромная дыра после дождя: Асфальт провалился в Актау

- По данному адресу произошёл порыв канализационного коллектора, в результате чего обвалился асфальт. В настоящее время по периметру установлены ограждения. Возьмём в работу, - пообещал Ислям Усенов.

Провалившееся асфальтное покрытие сняли на видео сегодня, 26 марта, у сервиса по шиномонтажу около гаражно-строительного кооператива «Строитель» в 21 микрорайоне Актау.Ситуацию прокомментировал заместитель директора «КЖСА» Ислям Усенов.Как отметил Ислям Усенов, при обвале никто не пострадал.