«Легковушка» перевернулась в Мангистау: есть пострадавшие

Вызов по данному ДТП на участке автодороги Актау-Жанаозен поступил на пульт дежурного «102» 25 марта около 18:00.Выяснилось, что водитель Lada Priora не справился с рулевым управлением, врезался в ограждение, после чего машина опрокинулась.Двое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи были отпущены домой.На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.- Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.- Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб - влекут штраф в размере 10 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.- То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Это предусматривает штраф в размере 15 МРП и лишение права управления транспортным средством сроком на один год.- Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами - влекут штраф в размере 20 МРП.