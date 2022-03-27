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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 945

«Легковушка» перевернулась в Мангистау: есть пострадавшие

Водитель не справился с рулевым управлением, сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Вызов по данному ДТП на участке автодороги Актау-Жанаозен поступил на пульт дежурного «102» 25 марта около 18:00.

Выяснилось, что водитель Lada Priora не справился с рулевым управлением, врезался в ограждение, после чего машина опрокинулась.

Двое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи были отпущены домой.

На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.

Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.

Статья 610 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Часть 1 - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб - влекут штраф в размере 10 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.

Часть 2 - То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Это предусматривает штраф в размере 15 МРП и лишение права управления транспортным средством сроком на один год.

Часть 3 - Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами - влекут штраф в размере 20 МРП.




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