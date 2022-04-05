В Актау пропала 15-летняя девушка

Фото из архива родственников
Родственики пропавшей 15-летней девушки рассказали, что она вчера, 4 апреля, в 14:30 вышла из дома по адресу: 13 микрорайон, 50Б дом, и не вернулась.
Девушка была одета: красная куртка, чёрные джинсы и белые кроссовки.
В полиции региона сообщили, что на поиски ориентирован весь личный состав управления и волонтеры.
Родственники просят обращаться по телефонам: 8708 946 20 89. Обратиться в правоохранительные органы можно по телефону: 102.
Девушка была одета: красная куртка, чёрные джинсы и белые кроссовки.
В полиции региона сообщили, что на поиски ориентирован весь личный состав управления и волонтеры.
Родственники просят обращаться по телефонам: 8708 946 20 89. Обратиться в правоохранительные органы можно по телефону: 102.
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