В Актау пропала 15-летняя девушка

Родственики пропавшей 15-летней девушки рассказали, что она вчера, 4 апреля, в 14:30 вышла из дома по адресу: 13 микрорайон, 50Б дом, и не вернулась.Девушка была одета: красная куртка, чёрные джинсы и белые кроссовки.В полиции региона сообщили, что на поиски ориентирован весь личный состав управления и волонтеры.