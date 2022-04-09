Появилось видео ДТП «легковушки» с тепловозом в Жанаозене

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По информации полиции, 8 апреля около 11:00 в дежурную часть «102» Жанаозена поступил звонок о ДТП на железнодорожном переезде в районе кафе «Канагат» в микрорайоне Арай.
Установлено, что водитель Mercedes-Benz не остановился на стоп-линии при пересечении переезда, а заехал на железнодорожное полотно, тем самым помешав движению тепловоза. В результате этого произошло столкновение.
Выяснилось, что никто не пострадал.
На водителя «легковушки» составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Это влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Напомним, о ДТП стало известно вчера днем, 8 апреля.
Установлено, что водитель Mercedes-Benz не остановился на стоп-линии при пересечении переезда, а заехал на железнодорожное полотно, тем самым помешав движению тепловоза. В результате этого произошло столкновение.
Выяснилось, что никто не пострадал.
На водителя «легковушки» составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Это влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Напомним, о ДТП стало известно вчера днем, 8 апреля.