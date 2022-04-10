Мальчика сбили на «зебре» в Актау

Дорожный инцидент произошёл 10 апреля в 15:25 в 17 микрорайоне напротив ЖК «Green Park».Установлено, что 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Незатормозивший на «зебре» водитель Toyota Camry сбил его.Пострадавшего доставили в детскую больницу.По данному факту ведётся расследование.Как уверяют очевидцы, «Скорая» прибыла на место происшествия спустя 15 минут.