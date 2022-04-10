Мальчика сбили на «зебре» в Актау

Кадр видео
Дорожный инцидент произошёл 10 апреля в 15:25 в 17 микрорайоне напротив ЖК «Green Park».
Установлено, что 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Незатормозивший на «зебре» водитель Toyota Camry сбил его.
Пострадавшего доставили в детскую больницу.
По данному факту ведётся расследование.
Как уверяют очевидцы, «Скорая» прибыла на место происшествия спустя 15 минут.
Установлено, что 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Незатормозивший на «зебре» водитель Toyota Camry сбил его.
Пострадавшего доставили в детскую больницу.
По данному факту ведётся расследование.
Как уверяют очевидцы, «Скорая» прибыла на место происшествия спустя 15 минут.
Оставьте свой комментарий первым.