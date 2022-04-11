Мальчика сбили в Актау: Пострадавший находится в коме

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У пострадавшего в результате наезда 12-летнего мальчика врачи диагностировали тяжёлую открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом височной кости с переходом на основание черепа. Также зафиксирована острая эпидуральная гематома правого полушария, ушиб и отёк головного мозга тяжёлой степени. Кроме этого, у него развилось массивное субарахноидальное кровоизлияние и пневмоцефалия. Он получил травматический шок, постгеморрагическую анемию тяжёлой степени.
Его в срочном порядке прооперировали врачи. Операция длилась 1 час и 20 минут.
Специалистам понадобилось провести трепанацию черепа и удалить эпидуральную гематому.
Мальчик находится в состоянии комы первой степени. Подключён к аппарату ИВЛ.
Напомним, ДТП произошло сегодня, во второй половине дня 10 апреля в 17 микрорайоне, напротив ЖК «Green Park».
Его в срочном порядке прооперировали врачи. Операция длилась 1 час и 20 минут.
Специалистам понадобилось провести трепанацию черепа и удалить эпидуральную гематому.
Мальчик находится в состоянии комы первой степени. Подключён к аппарату ИВЛ.
Напомним, ДТП произошло сегодня, во второй половине дня 10 апреля в 17 микрорайоне, напротив ЖК «Green Park».
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