В Актау мужчина бросился на капот движущегося автомобиля

Кадр видеоролика

Происшествие случилось 11 апреля на дороге в 7 микрорайоне, напротив жилого комплекса «Три короны».



Очевидцы странного поведения мужчины, бросившегося на капот автомобиля марки Lada, сняли его на видео.



На кадрах видно, как мужчина лежит на капоте авто, держа при этом в руках мобильный телефон. Водитель авто пытался перестроиться на другой ряд, передвигаясь на минимальной скорости. Однако, несмотря на это и активное движение на дороге, мужчина продолжал невозмутимо лежать на капоте авто.



Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.





