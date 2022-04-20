Рыбаков на Каспии ищут вдоль побережья Актау

По информации Бекболата Абдикадырова, предварительно два человека на резиновой лодке 19 апреля в 20:55 вышли в море для рыбной ловли. Из-за ухудшения погодных условий они не смогли самостоятельно доплыть до берега.Сегодня в 08:30 с побережья в 4А микрорайоне к поискам приступили 13 спасателей на двух плавсредствах.Дополнительно подключены к операции два малых сторожевых корабля «Алматы-303» и «Тараз-306», а также 19 военнослужащих.Спасатели сообщают, что днем 20 апреля на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный. На западе и в центре области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.В Актау днем 20 апреля ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный. Порывы ветра - 15-18 м/с.ДЧС Мангистауской области не рекомендуют в ветреные дни выходить в море на маломерных судах.