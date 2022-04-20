«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Апреля
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.57 KZT
  • €1 = 478.88 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:59

Просмотров: 1164

Рыбаков на Каспии ищут вдоль побережья Актау

Поиски проводят спасатели и военнослужащие, заявил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области, подполковник Бекболат Абдикадыров.

Поиски рыбаков. Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
По информации Бекболата Абдикадырова, предварительно два человека на резиновой лодке 19 апреля в 20:55 вышли в море для рыбной ловли. Из-за ухудшения погодных условий они не смогли самостоятельно доплыть до берега.

Сегодня в 08:30 с побережья в 4А микрорайоне к поискам приступили 13 спасателей на двух плавсредствах.

Дополнительно подключены к операции два малых сторожевых корабля «Алматы-303» и «Тараз-306», а также 19 военнослужащих.

Рыбаков на Каспии ищут вдоль побережья Актау


Спасатели сообщают, что днем 20 апреля на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный. На западе и в центре области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Актау днем 20 апреля ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный. Порывы ветра - 15-18 м/с.

ДЧС Мангистауской области не рекомендуют в ветреные дни выходить в море на маломерных судах.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 12:44
Если ветер дует с берега, лучше вообще на лодке в море не выходить.
Я попадал в такую ситуацию, еле выгреб.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:32
два человека на резиновой лодке 19 апреля в 20:55 вышли в море

В 20:55? На резинке? bazar Как найдутся---сразу их к психиатру!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика