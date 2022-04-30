Баня загорелась в Актау

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Сообщение о пожаре в бане «Аккайын» в 29А микрорайоне поступило в пожарную часть сегодня вечером, 30 апреля, в 22:27.
Площадь горения составляет 100 квадратных метров. Общая площадь бани - 400 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.
На данный момент ведется работа по ликвидации пожара.
В тушении задействованы 20 спасателей и шесть единиц спецтехники.
Площадь горения составляет 100 квадратных метров. Общая площадь бани - 400 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.
На данный момент ведется работа по ликвидации пожара.
В тушении задействованы 20 спасателей и шесть единиц спецтехники.
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