Баня загорелась в Актау

Сообщение о пожаре в бане «Аккайын» в 29А микрорайоне поступило в пожарную часть сегодня вечером, 30 апреля, в 22:27.Площадь горения составляет 100 квадратных метров. Общая площадь бани - 400 квадратных метров.Жертв и пострадавших нет.На данный момент ведется работа по ликвидации пожара.В тушении задействованы 20 спасателей и шесть единиц спецтехники.