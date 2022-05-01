Пожар на Скальной тропе произошёл в Актау

По информации ДЧС региона, сегодня вечером, 1 мая, в 20:47 поступил звонок в пожарную часть. Сообщалось, что в 4А микрорайоне горит сухая трава на Скальной тропе.Как говорят очевидцы события, отдыхающие набирали в бутылки воду и сами пытались ликвидировать возгорание. На месте им также помогали два полицейских.До прибытия огнеборцев, пожар удалось потушить.