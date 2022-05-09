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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:25

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Двое пострадавших в аварии у клуба H2О в Актау продолжают оставаться в больнице

Состояние двух пострадавших 24 и 33 лет стабилизируется. Мужчины продолжают находиться под наблюдением врачей. Об этом рассказали в Мангистауской областной многопрофильной больнице.

На месте происшествия
Оба пострадавших в аварии мужчины всё ещё находятся в отделении травматологии. Сейчас их состояние, как сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, стабильное.

- В приёмное отделение Мангистауской областной многопрофильной больницы 7 мая около 19:00 поступили пять пострадавших. Одна из них женщина, 1976 рождения, получила ушиб правой кисти, и двое мужчин, у одного из которых ушиб левого голеностопного сустава, а у другого непроникающая колото-резаная рана поясничной области, после оказания первой медицинской помощи отпущены на дальнейшее амбулаторное лечение по месту жительства. Ещё два пациента госпитализированы в отделение травматологии в тяжёлом состоянии, - сообщили в больнице.

У 24 -летнего пациента врачи диагностировали открытый перелом левой бедренной кости со смещением костных обломков, а также множественные ушибы и ссадины туловища и конечностей. Второй пациент 33 лет госпитализирован с диагнозом «закрытый перелом левой бедренной кости со смещением костных обломков» также с множественными ушибами и ссадинами туловища и конечностей.

- В настоящее время состояние пациентов стабилизируется, они находятся под наблюдением врачей, - сообщили в больнице.

Напомним, как сообщили в полиции, водитель ВАЗ-21099 не предпринял меры при обнаружении препятствия и врезался в Toyota Camry. После, не остановив движения, он столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser 200. Момент ДТП попал на видео.



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