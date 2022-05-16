На трое суток арестовали угрожавшего топором детям жителя Актау

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Житель Актау, который угрожал детям топором, а также, как рассказывают подростки, был голым, арестован на трое суток по решению суда.
- Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Актау Мангистауской области от 16 мая 2022 года Р. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП (мелкое хулиганство, то есть действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц). На него наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на трое суток, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
В суде пояснили, почему мужчина получил срок ареста всего трое суток.
- В суде было установлено, что 10 мая 2022 года примерно в 14:30 мужчина в состоянии алкогольного опьянения на третьем этаже дома 31 в 4 микрорайоне вышел в подъезд голым, чем, по мнению суда, проявил неуважение к окружающим, тем самым совершив административное правонарушение, - сообщили в суде.
Сам мужчина наличие топора отрицал, а также другие нарушения со своей стороны в адрес детей.
По словам соседей, им также стало известно, что мужчина был поставлен на особый контроль и должен будет три месяца отмечаться в полиции. А также находится в трезвом состоянии.
Напомним, ранее соседи сообщили о голом мужчине, заставляющем детей надевать ему трусы. Дети с ужасом рассказали, что мужчина затащил их в квартиру и начал угрожать топором.
- Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Актау Мангистауской области от 16 мая 2022 года Р. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП (мелкое хулиганство, то есть действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц). На него наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на трое суток, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
В суде пояснили, почему мужчина получил срок ареста всего трое суток.
- В суде было установлено, что 10 мая 2022 года примерно в 14:30 мужчина в состоянии алкогольного опьянения на третьем этаже дома 31 в 4 микрорайоне вышел в подъезд голым, чем, по мнению суда, проявил неуважение к окружающим, тем самым совершив административное правонарушение, - сообщили в суде.
Сам мужчина наличие топора отрицал, а также другие нарушения со своей стороны в адрес детей.
По словам соседей, им также стало известно, что мужчина был поставлен на особый контроль и должен будет три месяца отмечаться в полиции. А также находится в трезвом состоянии.
Напомним, ранее соседи сообщили о голом мужчине, заставляющем детей надевать ему трусы. Дети с ужасом рассказали, что мужчина затащил их в квартиру и начал угрожать топором.
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