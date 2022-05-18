Что грозит сбежавшему солдату в Актау

- Рядовой отрицает факты неуставных взаимоотношений. Претензий к командованию части у него нет. Он встретился с родителями, которые также жалоб не имеют, - отметил командир воинской части 6656.

- Уголовного деяния здесь нет. Он либо будет наказан в административном порядке, либо в дисциплинарном. Меру ответственности за данный поступок в любом случае понесет и ряд должностных лиц, - заверил Марат Рахпанов.