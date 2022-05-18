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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:56

Просмотров: 10

Что грозит сбежавшему солдату в Актау

Ситуацию с побегом военнослужащего с места несения патрулирования прокомментировал командир воинской части 6656 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК Марат Рахпанов.

Кадр видео
По словам Марата Рахпанова, на данный момент солдат-срочник Баглан Адилбеков находится в воинской части, занимается согласно распорядку дня.

- Рядовой отрицает факты неуставных взаимоотношений. Претензий к командованию части у него нет. Он встретился с родителями, которые также жалоб не имеют, - отметил командир воинской части 6656.


Назначено служебное расследование. Обстоятельства и мотивы поступка выясняются.

- Уголовного деяния здесь нет. Он либо будет наказан в административном порядке, либо в дисциплинарном. Меру ответственности за данный поступок в любом случае понесет и ряд должностных лиц, - заверил Марат Рахпанов.


Как дополнил командир части, солдат будет уволен в запас своевременно в июне этого года.

Напомним, солдат сбежал с маршрута патрулирования 14 мая в Актау.

В воинской части 6656 исключили версию конфликта.

Спустя три дня сбежавший солдат-срочник самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции.




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