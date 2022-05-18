Что грозит сбежавшему солдату в Актау

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По словам Марата Рахпанова, на данный момент солдат-срочник Баглан Адилбеков находится в воинской части, занимается согласно распорядку дня.
Назначено служебное расследование. Обстоятельства и мотивы поступка выясняются.
Как дополнил командир части, солдат будет уволен в запас своевременно в июне этого года.
Напомним, солдат сбежал с маршрута патрулирования 14 мая в Актау.
В воинской части 6656 исключили версию конфликта.
Спустя три дня сбежавший солдат-срочник самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции.
- Рядовой отрицает факты неуставных взаимоотношений. Претензий к командованию части у него нет. Он встретился с родителями, которые также жалоб не имеют, - отметил командир воинской части 6656.
Назначено служебное расследование. Обстоятельства и мотивы поступка выясняются.
- Уголовного деяния здесь нет. Он либо будет наказан в административном порядке, либо в дисциплинарном. Меру ответственности за данный поступок в любом случае понесет и ряд должностных лиц, - заверил Марат Рахпанов.
Как дополнил командир части, солдат будет уволен в запас своевременно в июне этого года.
Напомним, солдат сбежал с маршрута патрулирования 14 мая в Актау.
В воинской части 6656 исключили версию конфликта.
Спустя три дня сбежавший солдат-срочник самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции.
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