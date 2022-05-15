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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:12

Просмотров: 2294

Солдат сбежал с маршрута патрулирования в Актау

Военнослужащий воинской части 6656 самовольно покинул маршрут патрулирования.

Фото из доступных источников
В воинской части 6656 Национальной гвардии РК подтвердили данный факт. В настоящее время продолжаются поиски.

Как сообщается, 18-летний солдат-срочник Баглан Адилбеков ушел с маршрута патрулирования в 4 микрорайоне вчера вечером, 14 мая, в 22:55.

Военнослужащий был одет в синюю форму Национальной гвардии РК с надписью «Ұлттық ұлан» и черные берцы.

Приметы: рост 160-170 сантиметров, темные волосы, глаза карие.

Солдат сбежал с маршрута патрулирования в Актау



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