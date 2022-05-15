Солдат сбежал с маршрута патрулирования в Актау

В воинской части 6656 Национальной гвардии РК подтвердили данный факт. В настоящее время продолжаются поиски.Как сообщается, 18-летний солдат-срочник Баглан Адилбеков ушел с маршрута патрулирования в 4 микрорайоне вчера вечером, 14 мая, в 22:55.Военнослужащий был одет в синюю форму Национальной гвардии РК с надписью «Ұлттық ұлан» и черные берцы.рост 160-170 сантиметров, темные волосы, глаза карие.