Сбежавший солдат-срочник самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции Актау

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Сегодня, 17 мая 2022 года, около 07:15 часов военнослужащий воинской части 6656, рядовой Баглан Адилбеков самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции Актау.
- Рядовой Адилбеков Б.Б. встретился со своими родителями. Проводится служебное расследование, - сообщили в ведомстве.
Ранее 18-летний солдат-срочник Баглан Адилбеков ушёл с маршрута патрулирования в 4 микрорайоне вечером 14 мая в 22:55. В воинской части 6656 исключили версию конфликта.
- Рядовой Адилбеков Б.Б. встретился со своими родителями. Проводится служебное расследование, - сообщили в ведомстве.
Ранее 18-летний солдат-срочник Баглан Адилбеков ушёл с маршрута патрулирования в 4 микрорайоне вечером 14 мая в 22:55. В воинской части 6656 исключили версию конфликта.