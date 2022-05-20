«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Мая
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.41 KZT
  • €1 = 452.94 KZT
  • 1 RUB = 6.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 6

В Актау 15-летний подросток угнал иномарку у родителей и устроил погоню с сотрудниками полиции

В полиции рассказали, что 15-летний подросток без разрешения взял автомобиль Hyundai Tucson у родственников и устроил погоню.

Кадр видео
Инцидент с погоней произошёл в коттеджном городке 30 микрорайона вечером 19 мая. 15-летний подросток пытался скрыться на угнанном автомобиле от полиции и стал участником погони. Юный нарушитель гнал на Hyundai Tucson, нарушая правила дорожного движения.

Во время погони несовершеннолетний автолюбитель, как сообщили в полиции, неоднократно совершил грубейшие нарушения правил дорожного движения, чем создал аварийные ситуации на дороге. В результате стражам порядка удалось остановить автомобиль нарушителя.

За рулём оказался 15-летний подросток. По данным полиции, он был трезвый.

- В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что 15-летний подросток без разрешения взял ключи от машины. Так как нарушитель несовершеннолетний, административный протокол составили в отношении родителей. Им придётся нести ответственность по статье 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления» и по статье 591 - «Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном», - прокомментировали в полиции.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика