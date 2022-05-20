В Актау 15-летний подросток угнал иномарку у родителей и устроил погоню с сотрудниками полиции

Инцидент с погоней произошёл в коттеджном городке 30 микрорайона вечером 19 мая. 15-летний подросток пытался скрыться на угнанном автомобиле от полиции и стал участником погони. Юный нарушитель гнал на Hyundai Tucson, нарушая правила дорожного движения.Во время погони несовершеннолетний автолюбитель, как сообщили в полиции, неоднократно совершил грубейшие нарушения правил дорожного движения, чем создал аварийные ситуации на дороге. В результате стражам порядка удалось остановить автомобиль нарушителя.За рулём оказался 15-летний подросток. По данным полиции, он был трезвый.- В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что 15-летний подросток без разрешения взял ключи от машины. Так как нарушитель несовершеннолетний, административный протокол составили в отношении родителей. Им придётся нести ответственность по статье 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления» и по статье 591 - «Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном», - прокомментировали в полиции.