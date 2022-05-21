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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 1169

Никого не узнаёт: Срочника из Мангистау через неделю вернули домой

Обстоятельства дела расследует военная полиция.

Солдат-срочник Талгат Айтмуханов. Фото lada.kz
По словам родственников солдата-срочника Талгата Айтмуханова из села Бейнеу, в начале мая ему пришла повестка в армию. После праздников он пошёл в военкомат, где попросил отсрочку, так как не успел пройти медицинскую комиссию. Военные сами отвезли его в больницу и после осмотра в тот же день отправили на службу в войсковую часть 25744.

Через неделю после призыва Талгата вернули родственникам.



- Он никого не узнаёт. Не знает, где находится и что делает. Когда увидел отца, никак не отреагировал. Ему будто без разницы, что солдат, что родной человек. Но фамилию и возраст свой помнит, а про дом и семью - нет, - говорит родственник солдата-срочника Кайрат Насибаев.


Обследование на магнитно-резонансной томографии не выявило никаких отклонений. Побоев на его теле не обнаружено.

Заместитель командира по воспитательной работе войсковой части 25744 Ренат Шарипов сообщил, что 11 мая Талгат прибыл в призывной пункт, где родственников оповестили о месте его службы. Успешно прошёл медицинское обследование, жалоб на состояние здоровья не предъявлял.




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Комментарии ( 1 )

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Restero (Посетители) Сегодня, 16:29
Не каждый выдерживает дедовщину и побои. Люди разные все...
 
 

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