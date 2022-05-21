Никого не узнаёт: Срочника из Мангистау через неделю вернули домой

- Он никого не узнаёт. Не знает, где находится и что делает. Когда увидел отца, никак не отреагировал. Ему будто без разницы, что солдат, что родной человек. Но фамилию и возраст свой помнит, а про дом и семью - нет, - говорит родственник солдата-срочника Кайрат Насибаев.

По словам родственников солдата-срочника Талгата Айтмуханова из села Бейнеу, в начале мая ему пришла повестка в армию. После праздников он пошёл в военкомат, где попросил отсрочку, так как не успел пройти медицинскую комиссию. Военные сами отвезли его в больницу и после осмотра в тот же день отправили на службу в войсковую часть 25744.Через неделю после призыва Талгата вернули родственникам.Обследование на магнитно-резонансной томографии не выявило никаких отклонений. Побоев на его теле не обнаружено.Заместитель командира по воспитательной работе войсковой части 25744 Ренат Шарипов сообщил, что 11 мая Талгат прибыл в призывной пункт, где родственников оповестили о месте его службы. Успешно прошёл медицинское обследование, жалоб на состояние здоровья не предъявлял.