Лже-борец с коррупцией требовал выдать ему участок на побережье Актау

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Сотрудники Агентства по противодействию коррупции 19 мая изобличили Нурбола Каримова 1997 года рождения, который требовал у должностных лиц городского акимата оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов на берегу Каспийского моря.
Противоправные деяния Каримова были своевременно пресечены.
Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.
Согласно имеющейся информации, мошенник мог совершать аналогичные преступления и ранее.
В случае наличия сообщений по аналогичным фактам просим обращаться в Антикоррупционную службу по указанным номерам: 1424, +7 (778) 783-93-01.
Напомним, летом 2021 года Нурбол Каримов был задержан полицией. Тогда он аналогично представился сотрудником антикора. В самом ведомстве от него открестились и заявляли о начале расследования.
Противоправные деяния Каримова были своевременно пресечены.
Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.
Согласно имеющейся информации, мошенник мог совершать аналогичные преступления и ранее.
В случае наличия сообщений по аналогичным фактам просим обращаться в Антикоррупционную службу по указанным номерам: 1424, +7 (778) 783-93-01.
Напомним, летом 2021 года Нурбол Каримов был задержан полицией. Тогда он аналогично представился сотрудником антикора. В самом ведомстве от него открестились и заявляли о начале расследования.