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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 946

Лже-борец с коррупцией требовал выдать ему участок на побережье Актау

Молодой человек представлялся сотрудником Антикоррупционной службы, сообщили в ведомстве.

Кадр видео
Сотрудники Агентства по противодействию коррупции 19 мая изобличили Нурбола Каримова 1997 года рождения, который требовал у должностных лиц городского акимата оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов на берегу Каспийского моря.

Противоправные деяния Каримова были своевременно пресечены.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Согласно имеющейся информации, мошенник мог совершать аналогичные преступления и ранее.

В случае наличия сообщений по аналогичным фактам просим обращаться в Антикоррупционную службу по указанным номерам: 1424, +7 (778) 783-93-01.

Напомним, летом 2021 года Нурбол Каримов был задержан полицией. Тогда он аналогично представился сотрудником антикора. В самом ведомстве от него открестились и заявляли о начале расследования.




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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:41
Что позволено Юпитеру, то не велено быку.
Там все только для избранных.
 
 

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