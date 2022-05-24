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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:44

Просмотров: 5392

Пассажирка напала на таксиста в Актау

В Сети появилось видео избиения таксиста женщиной-пассажиркой.

Кадр видео
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён конфликт таксиста и пассажирки. На видео видно, как женщина в истерике кричит на водителя, оскорбляет его и пинает ногой.

По информации пострадавшего водителя, инцидент произошёл 21 мая в 12 микрорайоне.

- Утром в субботу я принял заказ и прибыл по адресу 32 дом, 12 микрорайон. По приезду такси ожидала женщина. Я помог ей загрузить сумки в багажник, после чего сели в машину. Она стала разговаривать по телефону и с кем-то ругаться. Переговорив по телефону, она стала кричать на меня, угрожать и оскорблять. Говорила, что я «необразованный колпак», и она напишет заявление на меня в полицию, якобы я на неё напал. Тогда я ей сказал, что никуда её не повезу и попросил выйти из машины. Однако пассажирка стала кидаться на меня. В тот момент я понял, что женщина хочет с меня поиметь что-то, я сразу же стал снимать её на видео, - рассказал водитель.

Со слов пострадавшего, он не собирался с ней вступать в конфликт и просто попросил ее покинуть машину. В какой-то момент пассажирка перешла от слов к делу: сначала начала пинать ногой водителя в бок, а после – сняла обувь и стала бить по голове. Таксист получил травму головы.



- Увидев кровь, она выскочила из машины, забрала свои сумки и побежала на противоположную сторону дороги к другому таксисту. Я сразу же позвонил в полицию. Они быстро среагировали, ее задержали и доставили в отделение полиции. Там она тоже себя вела неадекватно, на всех кидалась, кричала и угрожала. Я написал на нее заявление. Побои зафиксировал врач в приёмном покое областной больницы, - сказал пострадавший водитель.

Привлекли ли к ответственности женщину, пострадавший водитель не знает.

Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 10 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 17:03
Это уже где-то было
 
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babe (Посетители) Сегодня, 16:35
И это женщина ?! Бедная семья , терпеть такую ….. Привлечь по всей строгости закона!
 
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  • babe
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:32
12-й регион,
вот я ж и говорю ужас с такой рядом быть
 
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  • Ирон
  • babe
 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 16:01
Люди просто оскатенели хуже шакалов стали и это не имеет значения млад или стар, а тем более женщины вообще ужас.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:00
12-й регион,
ну так дом может быть и ваша квартира))))
 
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  • sergeiK71
  • babe
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:44
Цитата: strana.kz
не да б.г с такой в одном доме жить

Да, не дай бог! prey Но ещё хуже, stena жить с такой в одной квартире! Такие, от безделья, садятся на шею своим домочадцам и ещё умудряются управлять ими beat Такие--- везде ищут причину поорать!
Привлечь её по Ст. (хулиганство)!
 
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  • malovdmitriy
  • sergeiK71
  • babe
 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:16
Похожая ситуация была пару месяце назад забрал пасажирку с бардюра по приезду сказала я поатить не буду позвоню в полицию укажу твой номер и скажу приставал.я ответил иди с миром.и попробуй разбогатеть на эти 400 тг.
 
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  • malovdmitriy
  • sergeiK71
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 elek (Посетители) Сегодня, 14:15
Да уж... "пассажирка".
А таксист молодец, адекват - удержался.
 
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  • cnnc
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:03
пипец. не да б.г с такой в одном доме жить
 
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 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 13:33
Весна, обострение
 
 

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