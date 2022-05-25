Обрезки арматуры проглотил молодой человек в Актау

- Мы провели малоинвазивную эндоскопическую операцию. С помощью видеоэзофагогастродуоденоскопии извлекли инородные тела из организма. Это была арматура разной длины, а также ручка от алюминиевой ложки. По решению консилиума пациенту назначено оперативное лечение, а именно, малоинвазивное эндоскопическое удаление инородных тел. Длительность операции составила 30 минут, - рассказал врач-эндоскопист Бауыржан Танауов.

Молодой человек в экстренном порядке поступил в больницу с жалобами на боли в верхнем отделе живота. В экстренном порядке его обследовали. При рентгенографии брюшной полости выявлены инородные тела от 15 до 18 сантиметров в длину.Операция прошла благополучно. Осложнений не было. После стабилизации состояния 29-летний пациент выписан на амбулаторное лечение и наблюдение.Операцию проводили хирурги-эндоскописты Бауыржан Танауов, Максат Тайшибай и анестезиолог Карлыгаш Шадиева.