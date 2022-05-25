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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 815

Обрезки арматуры проглотил молодой человек в Актау

Инородные предметы из пищевода смогли извлечь эндоскописты, сообщает пресс-служба областной многопрофильной больницы.

Фото предоставили в Мангистауской областной многопрофильной больнице
Молодой человек в экстренном порядке поступил в больницу с жалобами на боли в верхнем отделе живота. В экстренном порядке его обследовали. При рентгенографии брюшной полости выявлены инородные тела от 15 до 18 сантиметров в длину.

Обрезки арматуры проглотил молодой человек в Актау


- Мы провели малоинвазивную эндоскопическую операцию. С помощью видеоэзофагогастродуоденоскопии извлекли инородные тела из организма. Это была арматура разной длины, а также ручка от алюминиевой ложки. По решению консилиума пациенту назначено оперативное лечение, а именно, малоинвазивное эндоскопическое удаление инородных тел. Длительность операции составила 30 минут, - рассказал врач-эндоскопист Бауыржан Танауов.


Операция прошла благополучно. Осложнений не было. После стабилизации состояния 29-летний пациент выписан на амбулаторное лечение и наблюдение.

Операцию проводили хирурги-эндоскописты Бауыржан Танауов, Максат Тайшибай и анестезиолог Карлыгаш Шадиева.



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Комментарии ( 1 )

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  • fur_seal
  • Ingul
 babe (Посетители) Сегодня, 16:07
Врачи молодцы , но как попали все эти штуки ему в живот ?! Попытка суицида или весеннее обострение шизофрении?
 
 

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