Очевидцы сообщают о пожаре в пригороде Актау в районе «МАЭКа»

Фото очевидцев происшествия
Фото и видео появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщают о сильном хлопке в пригороде Актау.
Lada.kz ожидает подробности происшествия от ДЧС региона.
Lada.kz ожидает подробности происшествия от ДЧС региона.
|
Среда, 01 Июня
+25...+24
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
Оставьте свой комментарий первым.