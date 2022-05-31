На территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» (ТЭЦ-3) загорелся распределитель электрощита

Сегодня, 31 мая, в 21:42 поступила информация оперативному дежурному ДЧС Мангистауской области о том, что в семи километрах от Актау, на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» (ТЭЦ-3), происходит горение трансформатора.- На данный момент на месте ведутся работы по ликвидации возгорания, - сообщили спасатели региона.Сейчас на объекте работают пожарные. Пострадавших нет. Опасности для работников предприятия нет, сообщают специалисты энергокомбината. На обеспечение региона энергоресурсами - водой и электроэнергией - факт возгорания не отразится.Предприятие работает в штатном режиме.