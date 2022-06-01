В ДТП перевернулась «легковушка» в Актау: пострадали два человека

Как сообщили в департаменте полиции, вызов о ДТП поступил на пульт дежурного «102» около полуночи 31 мая, в 23:50.Водитель Mercedes-Benz C240 столкнулся с Mercedes-Benz Е-280, который завершал свой манёвр на зелёный сигнал светофора. В результате удара последний опрокинулся.Двое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.Ведётся расследование.