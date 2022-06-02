ДЧС Мангистау: Утонувший подросток катался на доске для сёрфинга

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Состояние двоих спасшихся подростков, как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, удовлетворительное. В медицинской помощи они не нуждаются.
- На место выезжали шесть сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, шесть сотрудников оперативно-спасательного отряда, две единицы техники, два плавсредства, три человека из центра медицины и катастроф, – сообщили в ДЧС Мангистау.
Напомним, трагедия произошла на «Солдатском пляже» 2 июня. Там утонул подросток, ещё двоих спасли.
- На место выезжали шесть сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, шесть сотрудников оперативно-спасательного отряда, две единицы техники, два плавсредства, три человека из центра медицины и катастроф, – сообщили в ДЧС Мангистау.
Напомним, трагедия произошла на «Солдатском пляже» 2 июня. Там утонул подросток, ещё двоих спасли.
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