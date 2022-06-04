Солдат-срочник погиб в воинской части в Мангистау

- Просим провести честное расследование и наказать виновных лиц. Вмешаться в данную ситуацию также просим президента страны, - обратился Нуржаусын Тешебаев.

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По словам старшего брата Нуржаусын Тешебаева, погибшего солдата-срочника Едила Тешебаева, сообщение о смерти своего родственника он получил сегодня утром, 4 июня, из воинской части.Как заявил Нуржаусын Тешебаев, в воинской части ему сказали, что солдат повесился - на шее у него было два ремня.Как сообщили родные погибшего солдата, в его блокноте найдены записи, в которых он отдельно обращается к матери, отцу, братьям и родственникам.Накануне смерти он позвонил домой и просил перевести ему 5000 тенге.В марте этого года Едилу Тешебаеву исполнилось 19 лет. Он должен был демобилизоваться в августе этого года. В родном Сарыагашском районе Туркестанской области, откуда призвали его на службу, у него осталась отец, мать и трое братьев.Родные собираются выезжать в воинскую часть.