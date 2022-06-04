«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 04 Июня
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.95 KZT
  • €1 = 464.13 KZT
  • 1 RUB = 6.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:02

Просмотров: 1259

Солдат-срочник погиб в воинской части в Мангистау

Трагедия произошла в воинской части пограничной службы КНБ РК в Бейнеуском районе.

Фото предоставлено родственниками погибшего
По словам старшего брата Нуржаусын Тешебаева, погибшего солдата-срочника Едила Тешебаева, сообщение о смерти своего родственника он получил сегодня утром, 4 июня, из воинской части.

Как заявил Нуржаусын Тешебаев, в воинской части ему сказали, что солдат повесился - на шее у него было два ремня.

Как сообщили родные погибшего солдата, в его блокноте найдены записи, в которых он отдельно обращается к матери, отцу, братьям и родственникам.

Накануне смерти он позвонил домой и просил перевести ему 5000 тенге.

В марте этого года Едилу Тешебаеву исполнилось 19 лет. Он должен был демобилизоваться в августе этого года. В родном Сарыагашском районе Туркестанской области, откуда призвали его на службу, у него осталась отец, мать и трое братьев.

Родные собираются выезжать в воинскую часть.

- Просим провести честное расследование и наказать виновных лиц. Вмешаться в данную ситуацию также просим президента страны, - обратился Нуржаусын Тешебаев.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Nurlan_avt (Посетители) Сегодня, 18:10
Жаль парня! Эта записки предназначена только тем кому адресована, а не для всеобщего обозрения

Дело мне кажется не в воинской части Пограничной службы, а далеко глубже. Наша страна к сожалению в лидерах по количеству суицидов в мире.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 mahabbat1985 (Посетители) Сегодня, 17:41
не понятно, зачем это личную переписку выставили на все общий обзор, в любом случае нужно провести расследование
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика