Предварительную причину гибели военнослужащего в Мангистау назвали в КНБ

Фото предоставлено родственниками погибшего

По предварительной информации, причиной суицида стали семейно-бытовые проблемы, не связанные с прохождением воинской службы.



Правоохранительными органами проводятся необходимые следственные действия.



Руководство и личный состав пограничной службы выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. Ведомство принимает меры к оказанию необходимой помощи семье погибшего.