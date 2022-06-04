Предварительную причину гибели военнослужащего в Мангистау назвали в КНБ

Фото предоставлено родственниками погибшего
По предварительной информации, причиной суицида стали семейно-бытовые проблемы, не связанные с прохождением воинской службы.
Правоохранительными органами проводятся необходимые следственные действия.
Руководство и личный состав пограничной службы выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. Ведомство принимает меры к оказанию необходимой помощи семье погибшего.
Правоохранительными органами проводятся необходимые следственные действия.
Руководство и личный состав пограничной службы выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. Ведомство принимает меры к оказанию необходимой помощи семье погибшего.
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