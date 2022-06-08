Смертельный прыжок в Актау: видео для TikTok утонувшего парня попало в социальные сети

Кадр видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен один из прыжков погибшего парня в воду, снятый прямо перед трагедией.
Напомним, студент первого курса одного из колледжей города, уроженец Бейнеуского района, вчера, 7 июня, утонул в море, напротив 15 микрорайона в Актау.
Сегодня, 8 июня, примерно в 07:33 спасатели обнаружили тело утонувшего парня.
Напомним, студент первого курса одного из колледжей города, уроженец Бейнеуского района, вчера, 7 июня, утонул в море, напротив 15 микрорайона в Актау.
Сегодня, 8 июня, примерно в 07:33 спасатели обнаружили тело утонувшего парня.