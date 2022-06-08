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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 665

Смертельный прыжок в Актау: видео для TikTok утонувшего парня попало в социальные сети

Погибший при нырянии 18-летний молодой человек снимал видео для социальных сетей. Запись прыжков в воду, один из которых стал смертельным, попало в социальные сети.

Кадр видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен один из прыжков погибшего парня в воду, снятый прямо перед трагедией.

Напомним, студент первого курса одного из колледжей города, уроженец Бейнеуского района, вчера, 7 июня, утонул в море, напротив 15 микрорайона в Актау.

Сегодня, 8 июня, примерно в 07:33 спасатели обнаружили тело утонувшего парня.




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Комментарии ( 1 )

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  • bekenova
 babe (Посетители) Сегодня, 14:25
Что ж все таки случилось? Ударился об камень, свело ногу судорогой?
 
 

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