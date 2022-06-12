«Легковушка» сгорела на автодороге в Мангистау

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Инцидент произошел сегодня днем, 12 июня, на участке дороги Актау-Жетыбай в Мунайлинском районе.
Как сообщили в ДЧС региона, вызов по данному факту поступил в 12:52. На место выехали четыре огнеборца.
В 13:23 спасателям удалось ликвидировать пожар.
Пострадавших нет.
Причина устанавливается.
Напомним, в начале июня на дороге загорелся тягач Mercedes с полуприцепом в Каракиянском районе.
Как сообщили в ДЧС региона, вызов по данному факту поступил в 12:52. На место выехали четыре огнеборца.
В 13:23 спасателям удалось ликвидировать пожар.
Пострадавших нет.
Причина устанавливается.
Напомним, в начале июня на дороге загорелся тягач Mercedes с полуприцепом в Каракиянском районе.
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