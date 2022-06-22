В Актау неизвестные пытались задушить женщину в собственной квартире

Фото из архива Lada.kz

Нападение на женщину в её же квартире произошло сегодня, 22 июня, в одном из домов 4 микрорайона.



- Двое неизвестных граждан ограбили соседку на втором этаже. Она одна с маленьким ребёнком находилась дома, муж был на работе, дверь была не запрета, зашли, душили её проводом, пытали и ограбили квартиру. Слава Богу, что осталась жива, – рассказали соседи пострадавшей.



На месте работают сотрудники полиции. В ДП Мангистау обещали предоставить информацию.