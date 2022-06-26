Трёх человек спасли на Каспии в Актау

Первый инцидент произошёл сегодня, 26 июня, в 15:50 в 4А микрорайоне. При проведении профагитационных работ спасателями удалось спасти подростка 2008 года рождения из Жанаозена.Второй случай произошёл здесь же в 17:00. Спасён ещё один подросток 2006 года рождения, проживающий в Актау.Спустя час в районе Солдатского пляжа сотрудники ДЧС спасли мужчину 1981 года рождения из Актау.В медицинской помощи спасённые не нуждались.